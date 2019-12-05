جينيفر لوبيز تشعل السجادة الحمراء فى حفل جوائز«Gotham Independent Film».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أشعلت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز Gotham Independent Film، حيث ظهرت بإطلالة متميزة، وأنيقة.

وتحتفل، خلال الفترة الحالية، النجمة العالمية بنجاح فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم Hustlers المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان “The Hustlers at Scores”، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت، وهو الفيلم الذي تقوم لوبيز بعمل جولات تروجيه له.

فيلم “Hustlers” من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم

وكان قد عرض فيلم “Hustlers” شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات.

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وعلى جانب أخر، تشتهر النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، بكونها واحدة من أغنياء هوليوود، وذلك بأجر سنوي كبير وثروة طائلة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فقط، بل لديها نشاطها الخاص، وينتظرها مستقبل هائل من الأموال والثروات، بعد زواجها من خطيبها لاعب البيسبول السابق، أليكس رودريجيز.

وكانت مجلة “كوسموبوليتان”، قد نشرت تتبعًا لثروات النجمة العالمية الشهيرة، والمعروفة باسمها الفني “جي لو”، منذ بدء مشوارها الفني، وحتى بعد زواجها من خطيبها الحالي.

وتعد جينيفر لوبيز، أول امرأة لاتينية في هوليوود تحصل على أكثر من مليون دولار في فيلم واحد، حيث بدأتْ مشوارها الفني في عام 1991، من خلال مشاركتها في أغنية مصورة لفرقة “Living Color”، ثم انتقلت لتصبح راقصة احتياطية لجانيت جاكسون.

وقدمت جينيفر لوبيز، عرضًا رائعًا مع المغنية الأمريكية سيلينا كوينتانيلا، في عام 1997ومن هنا بدأت شهرتها، وانتشر اسمها، وعلى مدار 22 عامًا ظلت “جي لو” تحقق النجاحات وتجني الأموال، حتى وصلت ثروتها لـ 400 مليون دولار، وتتقاضى سنويًا أكثر من 40 مليون دولار.

وتحقق النجة العالمية من مجال الغناء فقط، أموال طائلة، فألبومها الشهير في عام 1999؛ “On the 6” باع أكثر من 8 ملايين نسخة حول العالم، وبعد ذلك أصدرت سبعة ألبومات أخرى، باعت أكثر من 75 مليون نسخة مقابل مبالغ خيالية، وقدمت نحو أكثر من 121 عرضًا موسيقيًا في عامين فقط، بــ “لاس فيجاس”، في الفترة ما بين 2016 إلى 2019، وحصلت على أكثر من 101.9 مليون دولار.