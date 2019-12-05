شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى عزاء شعبان عبد الرحيم ..أبرزهم محمد عدوية وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الغناء والفن على تقديم واجب العزاء في الراحل المطرب شعبان عبدالرحيم الذي رحل عن عالمنا أمس في مستشفى المعادي العسكري حيث يقام العزاء بمحل سكنه في فيصل .

ومن أبرز الحضور النجم محمد عدوية وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة والمخرج احمد الابياري ومحمود الحسيني وخضر وشريف باهر وفايق عزب.

وقد سبق هؤلاء كل من الفنانين صلاح عبد الله وحكيم وحلمى عبد الباقى والمطرب الشعبى نادر أبو الليف، والمطرب حجازى متقال والممثل مصطفى هريدى، وحمدي باتشان وأحمد باتشان وطارق عبد الحليم وبالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

ووصل أيضًا النجم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، للمشاركة فى تقديم واجب العزاء.

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وحرص عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق والسياسى الكبير على تقديم واجب العزاء فى وفاة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث حضر منذ قليل إلى مقر العزاء فى منطقة فيصل لمواساة نجلى شعبان عبد الرحيم، عصام وعدوية، من المعروف أن هناك علاقة صداقة، كانت تجمع بين الراحل شعبان عبد الرحيم وعمرو موسى، منذ أن قدم المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم أغنية "أنا بكره إسرائلي وبحب عمرو موسى".

كان عزاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قد بدأ منذ قليل، وحضر لتقديم واجب العزاء المطرب الشعبى هوبا وعادل الخضرى، ويتلقى العزاء نجلا المطرب الراحل، وهما عصام وعدوية شعبان عبد الرحيم.

كانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبى.