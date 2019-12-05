شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق فعاليات الدورة الأولى لـ أسبوع أبوظبى للموسيقى مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للموسيقى فى مارس 2020، وهو ملتقى يجمع محبي الموسيقى من جميع أنحاء العالم، في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتضن الدورة الأولى أسبوع أبوظبى للموسيقى النسخة الأولى فى الشرق الأوسط من مهرجان للموسيقى الإلكترونية "ألترا"، كما يشمل الحدث العديد من الفعاليات الموسيقية العالمية والمحلية.

ويشمل أسبوع أبوظبى للموسيقى العديد من الفعاليات الموسيقية التي تستمر لثلاثة أيام من 12 حتى 14 مارس، منها عرض مميز للفائز عن فئة أفضل عرض موسيقى حى فى حفل توزيع جوائز time out ، كما يضم المهرجان اثنين من ألمع النجوم العالميين، بالإضافة الى "معركة الفرق"، والتي يتنافس فيها الفرق الموسيقية والغنائية وتضم أبرز المواهب الصاعدة في دولة الإمارات.

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