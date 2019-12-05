شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تدعم معرض تامر حسنى الخيرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصممة الأزياء بسمة بوسيل زوجة المطرب والفنان تامر حسنى جمهورها "فيديوهات" عبر خاصية ستورى، لمعرضه الخيرى والذى يقام فى إمارة أبو ظبى، حيث يخصص ريعه لخدمة الطفولة العربية.

وعرضت بسمة بوسيل مقتنيات زوجها المطرب تامر حسنى، وقدمت شرحا لجمهورها على الأعمال الفنية التى استخدم خلالها تلك المقتنيات. وقالت بسمة بوسيل أنها من صممت جاكيت الفنان تامر حسنى ، ليرد قائلاً:"ماشى يا بسمة رايحة المعرض بتاعى.. عشان تسيطى الجاكت اللى انتى عملتيهولى بس وكمان مقولتيش، أنا اللى مخيطلك الكمام..ماشى". Advertisements وتضم المقتنيات جيتاره في فيلم "عمر وسلمى" وسترة فيلمه "البدلة"، وأشهر ملابس باقي أفلامه وبرنامج "ذا فويس"، وأشهر حفلاته، والبدلة الشهيرة التي ارتداها أثناء تتويجه ببصمة هوليوود. ويقام المزاد خيري الذى يعد الأهم والأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، بمارينا مول أبو ظبى، بعد حفله المرتقب فى نفس اليوم، كما أعلن تامرحسنى عن إحياء احتفال رأس السنة فى العاصمة الإماراتية "أبو ظبى"، من خلال حفل ضخم فى جزيرة المارية.

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