شكرا لقرائتكم خبر عن "في كده".. اعرف رد فعل رضوى الشربينى على شاب يقلدها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
يظهر"الفيديو" شاب برموش وأظافر صناعية طويلة واضعا قدم على قدم، ودمج صوت رضوى الشربينى، وهى تنتقد الرجال الذين يرفضون عمل المرأة والتعليم بعد الزواج، وعلقت قائلة:"فى كده".
وعلق متابعيها على الفيديو، حيث قال أحدهم:"والله تيك توك ده في أكتر من كده"، وعلقت أخرى:"انتى قمر يا رضوى انا بحبك كتير"، وأشارت أخرى:" حلوة الأظافر و الرموش اتعلموا بقى يابنات اتعلمي يارضوي وابهرينا".
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هي وبس" من الخميس إلى السبت فى تمام الساعة السادسة مساءً على قناة CBC سفرة.
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