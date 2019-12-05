شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف تفاصيل إجرائها عملية المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن خضوعها لجراحة حيث أزالت المرارة، وذلك بعد مرضها منذ شهرين خلال شهر العسل، حيث شعرت بألم شديد فى البطن وعدم قدرتها على تناول الطعام.



هنا الزاهد

وقالت الفنانة هنا الزاهد :"بعد تعب شهرين و نص محرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة عايزة أشكر أحسن دكتور محمد حقى على تعبه معايا و أني كل شوية أكلمه حتى بالليل ودايما مرحب جدا أنه يجاوب على كل اسئلتي..أخيرا الحمد لله شلت المرارة".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد قد تعرضت منذ نحو شهرين من زفافها على الفنان أحمد فهمي لوعكة صحية قوية خلال شهر العس ، حيث شعرت بآلام شديدة فى معدتها وبعد الفحوصات الطبية والتحاليل اكتشفت وجود حصاوى على المرارة بعدما كان الاعتقاد إصابتها بتسمم.

وكانت قد استكملت العلاج حتى عادت إلى مصر ونصحها الأطباء المعالجون بإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة على أن تجريها بعد شهر، خاصة أنها كانت تعانى من التهابات شديدة فى معدتها وبدأت تقل هذه الالتهابات تدريجيًا، لتعود بعد العملية لاستكمال نشاطها الفنى من جديد واختيار عملها الجديد الذى تخوض به السباق رمضان المقبل.