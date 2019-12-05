شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يصور إعلانًا تجاريًا في ميامى.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم العالمي مالوما البالغ من العمر 25 عامًا إعلانًا تجاريًا فى حمام سباحة بأحد الفنادق الكبرى في ميامى بفلوريدا.

وظهر مالوما في عدد من الصور التي التقطتها عدسات مصوري البابارتزي وهو يرتدي بنطلونا "ممزقا" من الجينز و"تي شيرت" باللون الأبيض.

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