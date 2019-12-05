بسمة بوسيل "كاجوال" ومنى هلا بإطلالة غريبة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، علقت عليها: "ما تبحث عنه يبحث عنك".

منى هلا

نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة غريبة.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أثناء تصويره أحد المشاهد.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تلتقط صورة بأحد الشوارع.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس.

سوزان نجم الدين

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

أنابيلا هلال

نشرت الفنانة اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل منزلها.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.