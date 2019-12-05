بحضور فنانين وسياسيين.. الصور الكاملة لعزاء شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

أقيم عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، مساء اليوم، بجوار منزل العائلة، بشارع الشيشيني بمحطة الطوابق في شارع فيصل.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين والسياسيين، ومنهم السياسي عمرو موسى، الذي تجمعه علاقة قوية بالفنان الراحل، والمطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والفنان صلاح عبدالله، وحكيم، والفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وحلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، والنائب البرلماني سعيد حسانين.

وانهار سيد شعبان عبدالرحيم، نجل الراحل، خلال العزاء، وكان بجواره شقيقه عدوية، ومدير أعمال الفنان الراحل.

ورحل "شعبان" عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور المئات من أقارب وجمهور المطرب الراحل، إضافة لعدد من الفنانين، منهم نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، والمطرب محمود الليثي، والمطرب عبدالباسط حمودة.

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنًا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.