تعرف على تفاصيل مسلسل ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن تفاصيل مسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في رمضان 2020.
وكتبت عمرو، عبر حسابه على فيسبوك: "ونحب تاني ليه، رمضان 2020، مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، من إخراج مصطفى فكري، وتأليفي، وإنتاج سينرجي".
يذكر أن آخر أعمال السيناريست عمرو محمود ياسين هو مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، الذي انتهي عرضه مؤخرا.
بينما كانت آخر أعمال ياسمين هو مسلسل "لآخر نفس" من تأليف أمين جمال، وإخراج حسام علي.
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