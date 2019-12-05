فيديو| طرح التريلر الرسمي لفيلم "استدعاء ولى عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "استدعاء ولى عمرو"، التريلر الرسمى للفيلم عبر حسابها على"يوتيوب"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 11 ديسمبر الجارى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التى تحدث فى المدارس.

‎"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، انتصار، صبرى فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.