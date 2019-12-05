صور.. دفتر عزاء شعبان عبد الرحيم

حرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام و الشخصيات العامة على حضور عزاء النجم الراحل شعبان عبد الرحيم، والمقام بمسجد الشيشيني، في منطقة فيصل.

وكان من أبرز الحضور: السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والنجم حكيم، والفنان الصعيدي حجازي متقال، والفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، بالإضافة

إلى وفد من نقابة الموسيقيين.

وأخذ العزاء عدوية وعصام أبناءه، بالإضافى إلى الأقارب والأصدقاء المقربين.

يشار إلى أن الفنان شعبان عبدالرحيم، توفى يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 62 عامًا داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وتم تشييع جثمان الفنان شعبان عبد الرحيم وسط المئات من أهالى قرية ميت حلفا مركز قليوب، حيث إصطف الأهالى لتوديع الراحل، مطالبين أسرته أن تظل على العهد مع أهالى القرية وان تظل معهم ولا تتركهم بعد رحيل الفقيد.

حضر الجنازة من الفنانين المقربين للفقيد أبرزهم عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ ومحمد أحمد عدوية، ودخل أبناء الفقيد فى نوبة بكاء وانهيار شديدة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شعبان عبد الرحيم كليب بعنوان الممثل الفاشل، والذي حقق نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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