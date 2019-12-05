فيديو.. نجوم الفن بعزاء المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم بسرادق الشيشيني

حضر العديد من نجوم الفن إلى سرادق عزاء المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، والمقام في حي الشيشيني، بمنطقة فيصل.

وكان بين هؤلاء النجوم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والنجم حكيم، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان الصعيدي حجازي متقال.

يشار إلى أن المئات من أهالي قرية ميت حلفا مركز قليوب، شيعوا جنازة شعبان عبد الرحيم لمثواه الأخير، حيث سيطر عليهم حالة من الحزن، عقب الصلاة العصر على الجثمان في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، حيث اصطف الأهالي لتوديع الراحل من الصغير للكبير، مطالبين أسرته أن تظل على العهد مع أهالي القرية وأن تظل معهم ولا تتركهم بعد رحيل الفقيد.

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وحضر الجنازة العديد من الفنانين المقربين للفقيد منهم عبدالباسط حمودة، طارق الشيخ، محمد أحمد عدوية، وأبناء الفقيد الذين دخلوا في حالة بكاء وانهيار شديدة شاركهم فيها أعمامهم وأقاربهم.