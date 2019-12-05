فيديو.. عبد الباسط حمودة برفقة صلاح عبدالله يحضران عزاء شعبان عبدالرحيم

حضر الفنانان القديران عبدالباسط حمودة وصلاح عبدالله إلى صوان عزاء الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، والمقام بمنطقة فيصل في حي الشيشيني. يذكر أن شيع جثمان شعبان عبدالرحيم بحضور مئات من أهالى قرية ميت حلفا مركز قليوب، والذي سيطر عليهم حالة من الحزن، كما اصطف الأهالى لتوديع الراحل، مطالبين أسرته أن تظل على العهد مع أهالى القرية وأن تظل معهم ولا تتركهم بعد رحيل الفقيد. من الحزن، كما اصطف الأهالى لتوديع الراحل، مطالبين أسرته أن تظل على العهد مع أهالى القرية وأن تظل معهم ولا تتركهم بعد رحيل الفقيد.

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