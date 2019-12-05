"ممالك النار" و"عروس بيروت" يشعلان تريندات العرب

أشعلت الحلقات الجديدة من مسلسلي "عروس بيروت"، و"ممالك النار" حماس رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، في المملكة العربية السعودية ومصر، خاصة بعد تطور الأحداث وعرض الحلقة 69 من الموسم الثاني في "عروس بيروت"، وعرض الحلقة الحادية عشر من "ممالك النار".

وفي عروس بيروت، استمرت ثريا في العناد، ورفضت جميع المحاولات التي تقدم بها فارس للمصالحة والعودة إلى بعضهما البعض، ولكنا مصممة إلى الآن على الطلاق والانفصال.



وعندما حضرت أسرة ضاهر بأكملها عرس أخوهم من الأم الثانية آدم عساف، فاجئهم واعترف أمام الجميع بأن أسرة ضاهر هي أسرته من أبوهم المتوفي، وهو الأمر الذي ظل كامنًا ولا يعرفه أحد لسنوات طويلة .

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وفي بداية الموسم الثاني من عروس بيروت، طلبت ثريا الانفصال عن فارس، بعد ما عرفت القصة الكاملة عن حبيبته

القديمة رنا، وابنه منها أمير، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لفارس وعودته إلى لبنان مرة أخرى حفاظًا على كرامته، وآخرون مؤيدون لثريا وأن معها كل الحق في الانفصال بعد كسر الثقة في الأمر.

خالد النبوي يشعل حماس متابعي ممالك النار

واستمر مسلسل "ممالك النار"، بطولة الفنان خالد النبوي، في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ورحّب رواد تويتر بالأداء الرائع للفنان، والجمل التي يرددها.

ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة على قناة "إم بي سي".

وأصبح خالد النبوي، طومان باي، سلطانًا بعد مقتل السلطان الغوري، بعد خيانة من أحد تابعيه، خلال الحرب الذي استعد لشنها على السلطان العثماني

سليم الأول.ويستعد طومان باي في هذه الحلقات، لبناء السلطنة مرة أخرى، ويسعى للمّ الشمل وجمع كل من يكره الدولة العثمانية في مواجهة سليم الأول، حفيد محمد الفاتح.



ومحمد الفاتح هو سابع سلاطين الدولة العثمانية وسلالة آل عثمان يلقب إلى جانب الفاتح، بأبى الفتوح وأبو الخيرات، وبعد فتح القسطنطينية أضيف لقب قيصر إلى ألقابه وألقاب باقى السلاطين الذين تلوه، حكم ما يقرب من ثلاثين عامًا عرفت توسعًا كبيرًا للدولة العثمانية.

وتدور أحداث ممالك النار حول شخصيتين محوريتين هما السلطان سليم الأول وهو حفيد السلطان محمد الفاتح، والشخصية الثانية هى طومان باى، السلطان المملوكى الذى كان ولى العهد فى القاهرة المملوكية عام 1500 ميلادية، وجهّزه عمّه قنصوة الغورى سلطان مصر يومها، لتولى مقاليد الحكم لاحقًا.

ويشارك في بطولة المسلسل، عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوي في دور طومان باي، والسوري رشيد عساف في دور قنصوة الغوري، والسوري محمود نصر في دور سليم الأول.

وبلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار وتم تصوير كل أحداثه في تونس.