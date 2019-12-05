تراند اليوم : محمد حفظي ومحمد عادل ضيفا شيرين حمدي

يحل الفنان محمد حفظي ضيفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يوم غد الخميس.

يتحدث حفظي خلال اللقاء عن أعماله الفنية الأخيرة، والأدوار التي يستعد لتقديمها خلال الفترة الحالية، وكواليس مشواره الفني وأهم أعماله التي قدمها.

في حلقة الجمعة، يستضيف البرنامج الفنان محمد عادل ليتحدث عن أعماله الفنية والدرامية التي قدمها مؤخرًا، والجديد الذي سيقدمه في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.