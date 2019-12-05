تراند اليوم : جلال الشرقاوي عن محمد رمضان: إرهابي وقدوة سيئة

قال المخرج الكبير جلال الشرقاوي، إن الفنان محمد رمضان ليس خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرًا إلى أنه «دخل المعهد لمدة أسبوعين وحُرم منه».

وأضاف «الشرقاوي» خلال الندوة، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي، الأربعاء، أن «ما يقدمه رمضان يسئ للمجتمع وهو قدوة سيئة»، مضيفًا: «نرى أن الشباب الصغير يقوم بتقليده في كافة أنواع العنف والقتل والإرهاب، فما يقدمه نوع آخر من الإرهاب»، حسب قوله.

وتابع المخرج الكبير: «قد يكون ممثل ولكنه عادي يدخل في المتوسط ليس أكثر»، مطالبه بـ«توظيف شعبيته لخدمة الناس وليس القتل وأنه دائمًا يظهر إما قاتل، أو تاجر مخدرات، أو صعيدي منتقم.. فلا تضف إلى إرهاب الناس إرهابك«، بحسب تعبيره.