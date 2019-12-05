تراند اليوم : نمبر وان يعلن عن أقوي حفلة في المغرب .. تعرف علي موعدها

روج الفنان محمد رمضان لحفله في المغرب المقرر اقامته 29 ديسمبر،ونشر محمد رمضان صورة ترويجية للحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع “انستجرام” من خلال خاصية “الاستوري”.

وعلق محمد رمضان علي الصورة قائلا:” اقوي حفلة في مراكش الاحد 29 ديسمبر ساحة مسجد الفنا”.

ومن ناحية اخري حققت أغنية Money لـ محمد رمضان نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: “هتتكلم بالـ Money .. خد كاش مابيفرقش مايهمناش .. حب الناس هو اللي عاش .. معايا هتشوفوا الاندهاش .. كله Money ماشيMoney Money Money”.

يذكر أن رمضان يستعد، للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.