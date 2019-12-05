بنت اخ عادل إمام تخطف الأنظار من دينا الشربيني بظهورها مع عمرو دياب

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت نور ابنة شقيق الفنان عادل إمام والفنان المصري عمرو دياب.

وركزت الكثير من التعليقات على جمال الفتاة. كما قارن بعض المتابعين بينها وبين الفنانة المصرية دينا الشربيني التي ترافق الهضبة في معظم الحفلات والمناسبات واعتبروا أنها أكثر منها جاذبية.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram #نور_امام بنت اخو #عادل_إمام مع #الهضبة #عمرو_دياب 😍❤😍 @nourrremamm @nourrremamm A post shared by EGYPT CELEBRITY (@exclusive.pictures) on Dec 3, 2019 at 11:31am PST بنت اخو #عادل_إمام مع #الهضبة #عمرو_دياب ????❤???? @nourrremamm @nourrremamm بنت اخومع????❤???? @nourrremamm @nourrremamm A post shared by EGYPT CELEBRITY (@exclusive.pictures) on Dec 3, 2019 at 11:31am PST



ومما كتبه هؤلاء: “هذا هو الكلام ياعمرو” و”كفاية بقى عمرو دياب و دينا الشربيني”. ويذكر أن نور ظهرت للمرة الأولى في صورة تداولها عدد من حسابات “إنستغرام” مؤخراً، علماً أنها ابنة المنتج الفني عصام إمام. وهي تعمل في مجال تصميم الأزياء والملابس الجاهزة وتمتلك علامة خاصة بها.

ويشار إلى أن والدها أنتج عدداً من أشهر أعمال شقيقه الفنان القدير مثل “اﻹرهاب والكباب”، و”التجربة الدنماركية” و”عريس من جهة أمنية” و”أمير الظلام” و”السفارة في العمارة”.