ياسمين صبري تتفاجأ بهدية من مُعجب.. شاهدي ردّ فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ أحدُ المعجبين الفنانةَ المصرية ياسمين صبري، بهدية قدّمها لها خلال تواجدها في "الجيم" لأداء بعض تمارينها التي تحرص عليها بصفة يومية، وكانت الهدية عبارة عن "بورتريه" تضمّن صورتها.

وتبيّن من خلال مقطع فيديو نشرته ياسمين صبري عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن هذا المعجب هو أحد العاملين في "الجيم" ويُدعى "عبد الرحمن"، وبدت ياسمين متفاجئةً بالرسمة التي قام بها المعجب خاصةً أنها كانت بحرفية عالية.

وأشادت ياسمين صبري، بـ"البورتريه"، وفي رد فعلها على الهدية ظهرت ممسكةً به وتقول: "عبدالرحمن بجد إنت اللي راسمها؟"، ليرد قائلًا: "والله أنا اللي راسمها".

ووعدته ياسمين صبري بالاحتفاظ بها قائلةً: "عبدالرحمن إنت فنان، والله العظيم هعلقها في البيت"، وذلك تعبيرًا منها عن إعجابها الشديد به.

وبعدها طلب منها المعجب أن يلتقط صورةً معها بالبورتريه، فقالت: "أكيد ده إنت طلعتني أحلى، أنا مش عارفة أشكرك إزاي".

وبعدها نشرت ياسمين صبري، صورة "البورتريه" في تغريدة جديدة عبر "تويتر"، ‏ودعت متابعيها للتواصل معه إذا أرادوا الحصول على رسمة مماثلة.‏

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد أثارت جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، حول مواصفات فتى أحلامها لتصبح في مرمى نيران السوشيال ميديا، حيث أعلنت خلال برنامج "صاحبة السعادة" أنها تفضّل الارتباط برجل "طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

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وأضافت "صبري": "يجب أن يكون هادئ وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس، وألا يكون نحنوح وملزق"، وأوضحت أنها تفضّل الرجل "البيتوتي" المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس سلبيًا".

وقالت الفنانة المصرية "عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غني"، مؤكدةً في ختام الفقرة أنها تبحث عن هذا الفتى وفي حالة التوصل إليه ستقابله وستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها على السوشيال ميديا.

وبعدها لم تتوقّع ياسمين صبري، الانتقادات والسخرية التي نالت منها عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد إفصاحها عن مواصفات فتى أحلامها، الأمر الذي دفعها لتبرير موقفها وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل للجمهور.

وقالت ياسمين في تصريحات تليفزيونية، إنها كانت مجرد لعبة وفقرة للضحك، وأنها تدرك تمامًا طبيعة الحياة وأنها لم تقصد ما قالته، مؤكدةً أنها انتابتها حالة من الضحك الهسيتري عندما قرأت كوميكس عن تصريحاتها، كما أن البعض عرض عليها الزواج قائلةً: "ناس كثير كلمتني وقالتلي أنا من غير كرش وبشعر، يا جماعة والله دي لعبة من ضمن فقرات البرنامج".