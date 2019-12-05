شكرا لقرائتكم خبر عن "الجارسون" حكيم يطرح ثالث أغانى ألبومه الجديد بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حكيم لطرح ثالث أغاني ألبوم الجديد بعنوان "الجارسون"، وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى انتهى حكيم من تسجيل ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، وشريف حمدان، ومحيى حوار، وباسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفى حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن حكيم طرح مؤخراً أول أغانى ألبومه الجديد بعنوان "سيبونا في حالنا"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، وهي من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.