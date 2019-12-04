بوراك أوزجيفيت في الوحل لـ سبع ساعات.. كواليس مُشوِّقة عن “المؤسس عثمان”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - في تقريرٍ عرضته قناة “atv” التركية، كشفت فيه عن كواليس تصوير مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت.

وأفاد التقرير الذي كشف الكثير من التفاصيل، بأنَّ مشهد سقوط عثمان في الوحل استغرق تصويره ثلاثة أيام، وأنَّ بوراك الذي يلعب دور “عثمان” رفض الاستعانة بـ “دوبلير” لينفّذ المشهد بدلاً منه، مما عرّضه للبقاء في الوحل سبع ساعاتٍ متواصلة ليتم تأدية المشهد، فيما تم تدريب الحصان ليقوم برش الماء عليه مدة أسبوعٍ كاملٍ.

وعلى الرغم من أنه لا يزال في حلقاته الأولى، إلا أنَّ مسلسل “المؤسس عثمان” يحصد الكثير من النجاح، إذ حققت الحلقة الأولى أكثر من 14 مليون مشاهدة، وحصد ما نسبته 15.73 حسب نسب المشاهدة الإجمالية، واكتسح جميع المسلسلات التي عرضت بنفس اليوم.

ويلعبُ فيه النجم التركي بوراك أوزجفيت دور “عثمان” وهو ابن أرطغرل أحد أذكى وأصغر أبنائه ومؤسس الدولة العثمانية، وكان قد بدأ عرضه قبل حوالي أسبوع وتحديدًا في الـ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

