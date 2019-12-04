بعد أنباء انفصالهما رسميًا.. شام الذهبي تنشر فيديو لأصالة وطارق العريان !

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - ردّت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري على الأنباء المتداولة بقوة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن انفصال والدتها عن المخرج المصري طارق العريان، وقامت بنشر مقطع فيديو يجمعهما أثناء خضوعهما لجلسة علاجية داخل عيادتها.

وظهرت شام الذهبي في الفيديو الذي نشرته على ستوري إنستغرام وهي تشرح تفاصيل الجلسة وكيف يتم إجراؤها، وتدخّلت الفنانة أصالة وقالت: “نحصل على الفيتامينات حتى نستطيع أن نتحمل ما لا يمكن تحمله”.



غير أن الفيديو أثار تساؤلات الجمهور بشأن توقيت تصويره، إن كان قبل وقوع الأزمة بين أصالة وزوجها أم بعده، في الوقت الذي علّق عليه متابعون أن الفنانة السورية وزوجها قاما بزيارة عيادة شام الذهبي قبل الإعلان عن وجود خلافات بينهما.

وتحاول شام قدر الإمكان نفي وجود انفصال بين والدتها وطارق العريان وهذا ما بدا واضحًا من خلال رسائلها وتعليقاتها منذ الحديث عن وقوع أزمة بين الثنائي، إلا أنها في أحد المواقف قد خرجت بمقطع فيديو وهاجمت من خلاله الرجال، وهو ما اعتبره الجمهور أنها كانت تقصد فيه طارق العريان.

وقالت شام وقتها:”لا يوجد من يستطيع معاملة المرأة كملكة ويكون قادرًا على إسعادها” وطلبت شام الذهبي تدخل الإعلامية رضوى الشربيني لمساعدتها في الكشف عن هذا الرجل، إلا أن الأخيرة رفضت التدخل وأكدت أن الأمر يعتبر شخصيًا ومن الصعب أن تتدخل فيه، واعتذرت لشام الذهبي على ذلك.

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وعادت شام بعد ذلك لتوضّح ما قصدته وترد على اتّهامات وجّهت إليها، بأنّها قصدت التلميح إلى انفصال والدتها عن زوجها طارق العريان، لافتة إلى أنّها لم تقصد الإساءة إلى زوج والدتها، أو التلميح بوجود أزمة وخلافات بينها.

وأضافت “شام” في تصريحات تلفزيونية لها قائلةً، إنّ التعليق الذي تحدّثت فيه عبر مقطع الفيديو لم يكن في ذهنها وهي تتحدّث فيه أنّها قاصدة به والدتها وزوجها طارق العريان، منوهةً إلى أنّ كلّ ما تمّ الحديث عنه إزاء هذا الأمر غير صحيح.

وأكّدت شام الذهبي أنّها تُحبّ المخرج طارق العريان، بل تعشقه وتراه زوجًا مثاليًا للغاية، مبينةً: “أونكل طارق بعشقه هو رجل مثالي”.