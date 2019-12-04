حلا نورة تتعرض للتحرش والإبتزاز.. وتحذّر النساء

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - كشفت الممثلة الكويتية ​حلا نورة​ عن تعرضها للتحرش والإبتزاز من قبل شخص لم تكشف عن هويته، تاركةً الموضوع للقضاء بعد تحرك محاميها الخاص ضدّه.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة كتبت فيها رسالة حذرت من خلالها النساء اللواتي قد يتعرضن لمثل حالتها، طالبةً منهن أن يتحدثن، وقالت :” بنات لا تسكتون عن حقكم من أشباه الرجال المتحرشين واللي يهددون بالذات المرأة المتزوجة ويبي يهدم بيتها مع زوجها أي بنت، أي أم، أي زوجة، أو أي بنت مقبلة على الزواج لا تسمحون لهم يعيشون الدور والقوة عليكن أشباه الرجال اللي يتعرض لكم بالتحرش”.

وتابعت :”ترا قانون المرأة حافظ حقوقها بالكامل وفي السوشال ميديا تقدرون تخلوها قضية رأي عام وصدقوني اللي يهدد جبان وما يسوى شيء واللي يهدد بالذات بنت متزوجة هذا شيطان نجس ومو رجل وحرام يعيش وتسكتون عنه عشان لا يتمادى ويستمر في تهديدات لكل بنات الأوادم اللي يتعرض لهم”.وختمت حديثها قائلةً: “بس ما أقدر أقول شيء أكثر وقريب بصارحكم وأقولكم كل اللي صار معاي وحسبي الله ونعم الوكيل، والمحامي حسين بن شيبه تصرف بالموضوع بسرعة شكرًا له”.