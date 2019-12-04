أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سميه الخشاب.. وهذا ما قاله عن زوجته القادمه!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - حل الفنان أحمد سعد ضيفاً على برنامج mbctrending، حيث أكد أنه لم يكن يريد إطلاقاً الأذى للفنانة سمية الخشاب، خاصة بالنظر للعشرة التي كانت بينهما.

وشرح سعد أن مشكلة الشيك بينه وبين سمية الخشاب كانت قد تم الاتفاق على حلها بالتراضي، بحضور أشخاص ذوي مكانة كبيرة جداً، وأنهما اتفقا على التنازل عن كل ما بينهما من قضايا وأن يكتب كل واحد منهما تنازلاً للآخر عن القضايا التي رفعاها ضد بعضهما، لكن حدث تأخير من قبل سمية ولعب الحظ دوراً في الإسراع بصدور حكم في القضية، وهو ما فوجئ بأخباره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحزنه ذلك كثيراً.

وقال إنه لم يصب بعقدة من الزواج، لكن زوجته المقبلة ستكون من خارج “السوشيال ميديا”.