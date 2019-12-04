كاتى بيرى تحتفل بالكريسماس بـ«Cozy Little Christmas».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيرى، كليب جديدا يحمل اسم ” Cozy Little Christmas “، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والكليب من إخراج واتس ومن إنتاج جاك وينتر وتارجا سهيون .

واستطاع كليب ” Cozy Little Christmas ” أن يحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب” وذلك خلال يومين فقط من إطلاقة.

وكان ممثل قراصنة الكاريبي أورلاندو بلوم، قد كشف مؤخرًا عن علاقته مع خطيبته ومغنية البوب بيتي كاتي بيري وكشف أنه لا يستطيع الانتظار لإنجاب أطفال منها.

وأفادت صحيفة ” Mirror UK ” أن النجم البالغ من العمر 42 عامًا - ولديه ابن يبلغ من العمر ثماني سنوات، فلين، من زوجته السابقة وعارضة الأزياء ميراندا كير - قال إن علاقته مع كاتي كانت ناجحة بسبب قدرتها على التواصل والتنازل.

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وبحسب ما ورد سيتزوج الثنائي الشهر المقبل بعد خطبتهما في فبراير من هذا العام، وفقًا لتقارير ديلي ميل.

وكشف الممثل في مقابلة لمجلة Man About Town مؤخرًا “أريد حقًا أن يستمتع العائلة والأصدقاء، وابني الجميل، وإنجاب المزيد من الأطفال”.

وتابع “أريد أن أؤكد عندما اتزوج على انجاب المزيد من الأطفال، هذا الأمر يتملكني ويمتلئ به قلبي، وهي تماثل في حقيقتها فكرة كيف تكون الرومانسية الحقيقية”.