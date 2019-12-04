هاني شاكر ونجوم الفن المصري يقدمون العزاء لأسرة شعبان عبدالرحيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت أسرة المطرب المصري الراحل شعبان عبدالرحيم مقدمي واجب العزاء في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة المصرية، وكان في استقبالهم عصام وعدوية، نجلا الفنان الراحل.

وحرص أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية ونقيبها المطرب المصري هاني شاكر على حضور العزاء، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وحضر أيضا من نجوم الفن صلاح عبدالله، وحكيم، وحلمي عبدالباقي، ومصطفى هريدي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي مثل حجازي متقال وعادل الخضري، وهوبا، ومحمود الليثي، وحمدي باتشان وطارق عبدالحليم.





ورحل الفنان شعبان عبدالرحيم صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ62 عاما، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمقابر العائلة بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية.

اشتهر شعبان عبدالرحيم بحديثه العفوي وأسلوبه الفطري، وذاعت شهرته بعدما قدم أغنية "أنا بكره إسرائيل وبحب عمر موسى".

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من عالم الغناء الشعبي انتقل إلى شاشة السينما، إذ شارك في بطولة 10 أفلام سينمائية أبرزها "مواطن ومخبر وحرامي، أشرف حرامي، فلاح في الكونجرس"، وقدم أيضا 17 مسلسلا تلفزيونيا منها "تامر وشوقية، واللي اختشوا ماتو".



