عزاءُ شعبان عبدالرحيم.. بكاءُ حكيم وحضور عمرو موسى ونجوم الفن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص العديدُ من نجوم الفن على حضور عزاء المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي تُوفي الثلاثاء عن عمر ناهز الـ62 عامًا، حيث استقبل أبناؤه العزاء بجوار محل سكنه في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وكان على رأس الحضور الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إضافةً إلى الفنانين نادر أبو الليف ومنير مكرم ومحمود الليثي وعبد الباسط حمودة، وحلمي عبدالباقي وطارق الشيخ وصلاح عبد الله وفايق عزب، بينما كان من أوائل الحضور عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لتقديم واجب العزاء لأبناء الراحل.

وتقدّم الفنان هوبا الحضور ووقف بجوار أبناء الفنان شعبان عبدالرحيم وهم: "عصام وخميس وعبدالرحيم وعدوية وسيد"، لاستقبال عزائه، فيما حضر المطرب الشعبي حكيم، وجذب أنظار الحضور بعد دخوله في نوبة بكاء هستيري أثناء تقديم واجب العزاء.

ووقفت ابنته "حنان" لاستقبال المعزّيات من النساء اللاتي حرصن على التوافد لمنزل الفنان الراحل لتقديم واجب العزاء، ودخلت ابنته في نوبة بكاء وحاول الحضور مواساتها.

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وكان عدد من نجوم الفن ومُحبي المطرب المصري الشعبي شعبان قد شيّعوا جثمان عبدالرحيم شعبان الثلاثاء في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وحرص وفد من نقابة المهن الموسيقية على حضور التشييع بعد إنهاء تصاريح خروج الجثمان من مستشفى المعادي العسكري.

وكان من الفنانين الذين حضروا تشييع الجثمان طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين وعدد من أعضاء المجلس، والمطرب الشعبي محمود الليثي، ونجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، والفنان حجازي متقال، والملحن حسن دنيا وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على مواساة أبنائه في مصابهم الأليم.

ونعت نقابة الموسيقيين مُمثلةً في الفنان هاني شاكر رئيسًا وأعضاء مجلس الإدارة رحيل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، وقالت في بيان إعلامي لها إن الأسرة الفنية فقدت واحدًا من أهم مطربي الفن الشعبي وواحدًا من أطيبهم على الإطلاق.

يُذكر أن المطرب شعبان عبدالرحيم، قد توفي بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى ولكنه رحل متأثرًا بالتهاب رئوي حاد.