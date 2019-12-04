مايا نعمة تتحدّث عن علاقتها بزوجها.. وتُوجّه رسالةً لمنتقدي جسمها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاعت الفنانة مايا نعمة أن تترك بصمةً مميزةً على الساحة الفنية، منذ إطلالتها الأولى في برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، فضلًا عن مشاركتها في برنامج الرقص مع النجوم عام 2014.

فمن يتابع مايا نعمة على مواقع التواصل الاجتماعي، يلاحظ أنها أصبحت تتبع نمطًا رياضيًا وصولًا إلى المشاركة في مباريات كمال الأجسام وحصد العديد من الميداليات الذهبية.

واللافت، أن صور الفنانة مايا نعمة بالبكيني يتم تداولها بشكل ملفت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد البعض شكل جسمها معتبرين أنها تخلّت عن أنوثتها.

فقد ظهرت مايا نعمة بملامح وجه مختلفة، إضافةً إلى التغيير الجذري الذي طرأ على جسدها في الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي دفع البعض الى نشر صورتها إلى جانب صورة لعبة بلاستيكية شقراء معلّقين على الشبه بينهما.

من جهة ثانية، فقد دخلت الفنانة مايا نعمة القفص الذهبي وارتبطت بالمدرب الرياضي شربل أبو خطار في لاس فيغاس بشكل مفاجئ، حيث فاجأت جمهورها بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي الفستان الأبيض إلى جانب زوجها معلقةً بالقول :" قلت نعم. لقد سرق قلبي فقررت ان أسرق اسم عائلته.. أحبك حبيبي شربل أبو خطار ، ذاكرة تاريخ زواجهما في 5-11-2019".

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وأرفقت الصورة ، بتعليق جاء فيه:" لقد وافقت على الزواج، سرق قلبي، لذلك ساخذ كتبته. أحبك حبيبي".

من جهته، نشر زوج مايا نعمة صورة وهو يُقبّلها، مشيرًا الى أن موسم الفوز بالميداليات لم ينتهِ، فميداليتي الماسية وللحياة للعام 2019، هي مايا ابو خطار. أحبك ".

تجدر الإشارة إلى أن المدرب الرياضي شربل أبو خطار يحرص دومًا على مفاجأة مايا نعمة بأمور تفرحها، إذ كان قد تقدّم سابقًا بعرض الزواج من خلال تقديم خاتم الارتباط وهو يجثو على ركبتيه، ما جعل مايا تُعبّر عن سعادتها من خلال نشر صورة للمفاجأة وعلّقت عليها بالقول:" لا يوجد عيد ميلاد أفضل من هذا".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنانة مايا نعمة وزوجها شربل أبو خطار، حيث تحدّث الثنائي عن ارتباطهما، موجّهةً رسالةً إلى مُنتقدي جسمها.