تركي آل الشيخ يُغادر لرحلة علاجية.. هل يُعاني من مرض خطير؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجَّه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالةً إلى الجمهور طالبًا منهم السماح وذلك إثر مغادرته المملكة للعلاج.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد و ماخذ فرصته في إثبات موهبته سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم.

وانتشرت بعض الأنباء عن الحالة الصحية للمستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذكرت بعض المصادر تواجد فريق طبي من أوروبا وأمريكا يقوم بالإشراف على الحالة الصحية لـ آل الشيخ.

وغادر تركي آل الشيخ المملكة في رحلة علاج تأخّرت بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، واستضافت العشرات من أبرز النجوم في شتى المجالات.

وأكّدت بعض المصادر أن آل الشيخ يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى وجود ورم في الرأس يقع قريبًا من غدة مهمة، وحلُّ التدخل الجراحي حاليًا سيُعرّض حياته للخطر.

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وكشف فهد الروقي عضو لجنة تحكيم شاعر العرب عبر تويتر عن الحالة الصحية لتركي آل الشيخ بعد توارد أنباء أثارت الشكوك حول الحالة الصحية، وأفادت بتعرضه لوعكة صحية.

وغرّد قائلًا: "اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن بالشفاء لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وأن يعود لأهله ووطنه سالما غانما إنه ولي ذلك والقادر عليه".

وكانت قد انطلقت فعاليات موسم الرياض في 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسجّل أكثر من ثمانية ملايين زائر لفعالياته، الموزعة على 12 منطقة في مختلف أنحاء العاصمة، على مساحة 14 مليون متر مربع.

ويشهد موسم الرياض نشاطًا ترفيهيًّا كبيرًا، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.