أحلام تتحدّى جنفير لوبيز ومادونا وبيونسيه.. وتنتقدُ فنانِي الخليج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن تحضيرها لميني ألبوم جديد لأول مرة باللهجة المصرية، مؤكدةً أنها تواصلت مع عدد من الشعراء المصريين للانتهاء من الألبوم قريبًا، كما أعلنت عن طرح ألبومها الأساسي 24 يناير المقبل.

وأضافت أحلام في تصريحات تلفزيونية، علي هامش حفلها بدار الأوبرا السلطانية بمسقط، أنها ستُغني اللهجة المصرية على الطريقة المحلية وستعتمد توصيل رسالة ووصف حال المجتمع المصري، منتقدةً بشدّة فناني الخليج الذين يعتمدون على اللهجة المصرية كأساس في أعمالهم وبعد نجاحهم يقرّرون الغناء بالخليجي قائلةً: "لازم الواحد يشتهر بلهجته وبعدين ينوع مش العكس".

وعلى الجانب الآخر، ردّت أحلام على الانتقادات التي وُجِّهت لها بخصوص تسويقها لعطور وأدوات مكياج قائلةً:"أتحدى أي فنانة عالمية ما يكون عندها البوتيك الخاص بها، أتحدى بيونسيه وجينفير لوبيز ومادونا وأدريانا، ما يكونوا لديهم عطر أو اتنين يسوقون له"، موضحةً أنها تعشق البوتيكات، وتشعر بالسعادة في إعلانها عن أي عطر جديد.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام ردّت على الخلافات التي نشبت بينها وبين الفنانة السورية أصالة نصري خلال الفترة الماضية، وطالبت ألا يتدخّل أحد في الصلح بينهما، مشيرةً إلى أنها أخذت القرار بعدم الصلح مرة ثانية.

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وقالت أحلام، أثناء لقائها بأحد البرامج التليفزيونية: "أنا بالنسبة لي هذي الإنسانة انتهت، أنا هالمرة جد ماخدة قراري، مع احترامي للجميع أنا مبسوطة من رد نوال حبيبتي، لأن يمكن نوال تعرف اللي بداخلي، الله يسهل للجميع، أنا بدي أعيش لفني، لجمهوري، رجاءًا هذا الموضوع بدي أقفله، ولا أحد يتدخل بيني وبين حد تاني، أنا أخدت قراري إني أصاحب الناس اللي بتحبني ومت بتحقد عليا".

وكانت أحلام قد وجّهت الشكر لأصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد، واصفةً إياها بالطيبة الأصيلة، لترد أصالة على المنشور بطريقة أغضبت أحلام، جعلتها تحذف المنشور بعد الرد، فقد عاتبت أحلام على "مزاجيتها"، قائلةً: "يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه ربع قرن".

بعدها، لاحقت أحلام ردود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها، لتُعلّق بأنها حذفت المنشور بسبب أن "الحقد واصل مراحله الأخيرة".

قامت بعدها بتطبيق إجراء "بلوك" لحساب أصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردّت أصالة في أحد البرامج: "خليها تفش خلقها"، لتصفها أحلام فيما بعد بـ"المنافقة".