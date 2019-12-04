درّة تحتفل بـ 10 ملايين متابع عبر "إنستغرام"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانة التونسية درّة بوصول عدد متابعيها لـ 10 ملايين عبر حسابها الموثّق على "إنستغرام". وعبّرت عن سعادتها بدعم الجمهور المستمر لها، بتوجيه الشكر الكبير لهم. علماً أنها اعتادت مشاركة متابعيها بأبرز إطلالاتها الاجتماعية ضمن الفعاليات المختلفة، وأخبارها الشخصية والمهنية. Advertisements يُذكر أنها تشارك في بطولة مسلسل "بلا دليل" مع الفنانين خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، أحمد كرارة، محمد شاهين، عمر الشناوي وشيرين عرفة. وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي. و

ولقد لاقى هذا المسلسل تفاعلاً ملفتاً برسائل وصلتها، ونقلت بعضها عبر خاصية القصص(Story) عبر "إنستغرام".

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