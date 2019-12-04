شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يدعم تامر حسنى فى سباقه على "جينيس ريكورد".. ونجم الجيل يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم النجم خالد الصاوى المطرب تامر حسنى فى سباقه لدخول موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية، نشر صورة لنجم الجيل عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق: بدعم النجم اللى مشرفنا بجد وبتمنى دخوله موسوعة جينيس ريكورد العالمية يوم 6 ديسمبر فى أبو ظبى.. دى نصرة للفن المصرى والعربى بشكل عام.. ربنا معاك يا تيمور".

ورد تامر حسنى فى تعليق على الصورة الذى نشرها الصاوى، إذ قال: حبيبى يا فنان يا عظيم.. أنا اتفائلت بالرؤية الجميلة اللى أنت شوفتهالى وحكتهالى إمبارح.. مستنى فيلم الفلوس جدا.. وأنا اللى متشرف باشتراكنا فيه مع بعض".

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وينتظر تامر حسنى إنجاز عالمى جديد فى مشواره الفنى، وهو منافسته على أكبر الجوائز العالمية وهى موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية، والتى تمنح فقط للفنانين الأكثر إلهاماً وتأثيراً فى أوطانهم والعالم أجمع، ومن المقرر أن يتسلم حسنى الجائزة فى حفل ضخم يوم 6 ديسمبر الجارى فى أبو ظبى الإماراتية.

وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.

جائزة "جينيس ريكورد" إنجليزية الأصل، وهى عبارة عن "لوحة باسم الفنان"، يوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بذلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.