شكرا لقرائتكم خبر عن الخطة العامية.. على ربيع وغادل عادل وعمرو عبد الجليل فى فيلم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان علي ربيع للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة يبدأ تصويره قريباً، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، موضحا أن الفيلم يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا".

وأكد علي ربيع أن الفيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، وهو من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

على الجانب الأخر أعلن على ربيع مؤخراً عن إستعداده لبطولة مسرحية جديدة بالتزامن مع انتهاء عروض "مسرح مصر"، يتم الإعداد لها حالياً حين كتب عبر حسابه علي انستجرام رسالة وجهها إلي جمهور ومحبي "مسرح مصر" بقوله : " جمهور مسرح مصر الكبير في مصر والوطن العربي ما يخلصنيش زعلكوا على نهاية مسرح مصر وراجعلكوا بمسرحية جديدة قوية جدا".

كما يستعد أيضاً من أجل بدء تصوير مسلسل "وصل أمانة"، وهو -اسم مؤقت حتي الآن-يعرض خلال موسم دراما رمضان 2020، و يشارك في بطولته مع مصطفي خاطر في مسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

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على ربيع



عمرو عبد الجليل



غادة عادل