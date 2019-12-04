شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن حلمى بكر قبل وفاته؟ (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - (تحديث)

جمع لقاء الراحل شعبان عبد الرحيم والملحن الكبير حلمي بكر، خلال استضافتهما في أحد البرامج الحوارية، وأخذ بكر يهاجم شعبولا منتقدًا اتخاذه لحنًا واحدًا فى أغانيه، قائلًا: "اخرج من جلدك وغير لونك، بالأرضية الشعبية اللى أنت عاملها ممكن تنجح، وبطل تقول إييييييه، فى أطفال جالها تخلف"، وفى المقابل مازح شعبولا حلمى بكر وأدى أغنية اختتمها بـ"مش إيييييه".

ورغم هذا الخلاف، كان شعبولا يذكر حلمى بكر دائمًا بالخير، ففى أحد تصريحاته لـ"الخليج 365" قبل وفاته وتحديدا فى شهر مارس الماضى، قال: "حلمى بكر بقى صاحبى.. زرته فى بيته ونفسى يلحن لى أغنية".

كما تحدث شعبولا عن احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق 26 مارس، وقال إنه سيحتفل بإحدى الكافيهات، وبسؤاله عمن سيدعونه فى تلك الليلة قال مازحًا: "هعزم أحمد عدوية وأى حد تانى هيجى هرجعه".

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وشيع جثمان الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة العصر، والذى توفى أمس الثلاثاء.

كانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم وقالت النقابة فى بيان إعلامى إن الأسرة الفنية فقدت واحدًا من أهم مطربى الفن الشعبى، وأشار البيان إلى أن هانى شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كل الإجراءات.

شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه شعبان عبد الرحيم ويحقق نجاحًا كبيرًا.