شكرا لقرائتكم خبر عن "ماكياج ومحاليل".. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة بدرية طلبة قد تعرضت لوعكة صحية خلال تواجدها فى السعودية، حيث تشارك فى مسرحية لوكاندة الأوباش بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشارك حساب الفنانة بدرية طلبة بمقطع "فيديو" حيث يظهر من خلاله علامات التعب والإعياء الشديد وتركيب طبيب لها محاليل فى إحدى يديها بينما تقوم أخرى بوضع الماكياج.

وعلق حساب بدرية طلبة، قائلاً: "أنا كان لازم أنزل الفيديو ده حتي لو هتزعلي مني يا أحلي بدرية في الدنيا وربنا يقومك بألف سلامة ياحبيبتي وربنا يحميكي ويحفظك من كل شر".

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ويظهر صوتا مصاحبا للفيديو، يؤكد أن الفنانة بدرية طلبة تضع محاليل والمكياج فى نفس الوقت، وأن الغرض من الفيديو تعريف ما يبذله الفنانون من مجهود كبير، وأنها مريضة بالكلى.

وكانت قد انضمت الفنانة بدرية طلبة لمسرحية " لوكاندة الأوباش" مع المخرج أشرف زكى، بعد اعتذار شيماء سيف ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وانجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز.