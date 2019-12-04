شكرا لقرائتكم خبر عن ‎فيديو.. طرح الإعلان الرسمى لفيلم "استدعاء ولى عمرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح القائمون على فيلم "استدعاء ولى عمرو" الإعلان الرسمى للفيلم المقرر عرضه 11 ديسمبر الجارى، بعد أيام من طرح الأغنية الدعائية بصوت مى كساب تحمل عنوان " happy birthday "، من كلمات عبد المنعم طه وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع زيزو مغاورى.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التى تحدث فى المدارس.

‎"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، انتصار، صبرى فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.