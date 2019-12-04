شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنتجة لـ Sonic The Hedgehog تروج للفيلم ببوستر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة " Paramount Pictures" بوستر جديدا لـ فيلم الأنيمشن والأكشن Sonic The Hedgehog، وذلك من خلال الحساب الرسمى للفيلم على موقع التغريدات تويتر.



Sonic The Hedgehog

وكانت قد أعلنت شركة بارامونت بيكتشرز الأمريكية عن بدء العمل فى انتاج فيلم الانيميشن الجديد Sonic the Hedgehog، المأخوذ عن سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة، بحسب ما ذكره موقع Variety.

فيلم Sonic The Hedgehog سيصل دور العرض حول العالم قى 14 فبراير من العام المقبل 2020، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

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ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو انتجن عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان" Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.