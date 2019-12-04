صورة| بعد معاناة كبيرة.. هنا الزاهد تكشف عن استئصال المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن إجرائها عملية استئصال المرارة، بعد فترة طويلة مع المرض.

وكتبت الزاهد: "بعد تعب شهرين ونص، ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر أحسن دكتور محمد حقي على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بليل، ودايما مرحب جدا أنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرا الحمد لله، شلت المرارة".

وتحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي غدا الخميس على قناة cbc، وكشف برومو حلقة عن بعض التصريحات لها، إذ قالت: "مشوفتش يوم عدم من يوم ما اتجوزت"، في إشارة لمرضها المتكرر منذ زوجها من الفنان أحمد فهمي.