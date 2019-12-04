فيديو| شيرين رضا عن الهضبة: " أبو بنتي وهيفضل في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
كشفت الفنانة شيرين رضا عن موقفها في حال طلب منها زوجها السابق المطرب عمرو دياب، مشاركته في فيديو كليب.
وقالت شيرين، خلال لقاء في برنامج "The insider بالعربي" على قناة دبي: "ده سؤال افتراضي وما أقدرش اجاوب عليه، لكن عمرو دياب صديقي وأبو بنتي، وهنفضل في حياة بعض".
وأضافت: "أنا باحبه وباحترمه، ولو طلب مني حاجة وفي مقدرتي أعملها، أعملها فورا".
وشاركت شيرين رضا مؤخرا كعضو لجنة تحكيم في لجنة اختيار أفضل عربي بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.
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