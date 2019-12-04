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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طرحت الجهة المنتجة لفيلم"الفلوس" للفنان تامر حسني، البوستر الرسمي لـلفيلم، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية.
وكشف البوستر على على حصول الفيلم على تصريح رقابي بالعرض العام، كما كشف عن موعد عرضه النهائي، والذي تقرر في ٢٥ ديسمبر الجاري، بعد أن كانت هناك أنباءً عن عرضه في موسم منتصف العام.
وكانت الجهة المنتجة، قد حددت عدة مواعيد لطرحه بالسينمات، حيث كان من المقرر طرحه يوم 2 أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيله لموسم إجازة نصف العام الدراسي، ليستقر صناع العمل بشكل نهائي على عرضه وطرحه يوم 25 ديسمبر الجاري.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول أزمة الثقة بين الأصدقاء والتى قدم تتسبب فى عديد من الأزمات والتى يقع فيها بطل الفيلم.
يشارك فى بطولة الفيلم كل من تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة ومحمد سلام وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
يذكر أن، تامر حسنى يبدأ خلال الفترة المقبلة، تصوير فيلمه الجديد"مش أنا" والذى قام بكتابة السيناريو والحوار له.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم تامر حسني يحصل على تصريح بالعرض العام.. وهذا موعد عرضه النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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