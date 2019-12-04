فيديو| رامي مالك يظهر بقناع.. الإعلان الرسمي الأول لفيلم جيمس بوند الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت شركة Universal Pictures عبر قناة "James bond" على يوتيوب عن أول إعلان ترويجى لفيلم جيمس بوند الجديد "No Time To Die".

الفيلم يشارك في بطولته بجانب دانيال كريج، الذي يجسد دور جيمس بوند، الفنان رامي مالك، الذي ظهر بقناع في عدد من مشاهد الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار من المغامرات والأكشن.

وضم التريللر عدد من مطاردات السيارات، ومشاهد التفجيرات.

ويركز هذا الجزء، وهو الأخير في السلسلة، على مواجهة جديدة تجمع بين جيمس بوند وسافين، بعد طلب صديق الأول فيليكس ليتر (جيفري رايت) المساعدة للتغلب على عميل غامض يمتلك تكنولوجيا خطيرة.

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ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور العرض 2 أبريل 2020.

ويشارك في فيلم "جيمس بوند 25" مجموعة من النجوم الكبار، منهم رامي مالك، وجيفري رايت، ودانيال كريج، الذي يعود لتقديم دور جيمس بوند للمرة الأخيرة في مسيرته، وتلعب الفرنسية ليا سيدو دور العميلة "لاشانا لينش"، أما ناعومي هاريس فتلعب دور "إيف مونييني".