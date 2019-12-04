محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة شقيقتها الصغرى بعيد ميلادها، عبر حسابها على "إنستجرام".
ونشرت ليلى، فيديو به الكثير من الصور العائلية مع شقيقتها، قائلة: "4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختي الصغيرة، كان يوم مهم جدا في حياتي، ومش ممكن أنساه، كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإني هلعب معاها، بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت".
وتابعت: "بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها على طول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها، ولغاية النهاردة بس الآية اتقلبت، بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري، وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة، بعشقها وبحبها، هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد، هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان".
وأضافت: "بحبك يا أحلى أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا، بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض".
يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي الدرامية مسلسل "هى ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد| ليلى علوي تهنئ شقيقتها الصغرى بعيد ميلادها: "زعلت وفرحت لما اتولدت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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