صور| بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة.. فريق عمل "صندوق الدنيا" ينتهي من التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

انتهي فريق عمل فيلم "صندوق الدنيا" من تصوير أحداث الفيلم بالمنطقة الرئيسية لتصوير أحداث العمل في وسط البلد.

ومن المقرر أن يقوم المخرج عماد البهات بعملية المونتاج الخاصة بالعمل، خلال الفترة المقبلة، ويسعي فريق العمل لمشاركة الفيلم بعدد كبير من المهرجانات الدولية.

Advertisements

وكان الفيلم قد شهد عددا من الأحداث المميزة، خلال التصوير، من بينها الاحتفال بعيد ميلاد النجم خالد الصاوي وسط أجواء مميزة في التصوير.

ويدور العمل حول عدد من القصص من خلال فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

الفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وعمرو القاضي، وفرح يوسف، ورابي عمرو سعد، ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سامي مغاوري، ومحمد السويسي، ومروة الأزلي، والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "Kemet Film Production".