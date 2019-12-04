صورة| كريم فهمي يعلن انتهاء تصوير "ديدو": "فيلم صعب وحاجة مختلفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان كريم فهمي، عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "ديدو"، المقرر عرضه في السينمات بموسم رأس السنة.

ونشر كريم، صورة من كواليس آخر يوم تصوير بالفيلم، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "فركش ديدو..الحمد لله مع يوم عيد ميلادي.. فيلم صعب أوي، وإن شاء الله، بوعدكم بحاجة مختلفة جدا".

فيلم "ديدو"، تدور أحداثه فى إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، ويشارك في بطولته: حمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.