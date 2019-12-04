"بعد الشر عنك".. هكذا علق الفنانين على أزمة بدرية طلبة الصحية في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص نجوم الفن على التفاعل مع الفيديو الذي كشف تعرض الفنانة بدرية طلبة، لوعكة صحية خلال تواجدها في السعودية للمشاركة في عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش".

ونرصد لكم أبرز تعليقات الفنانين في التقرير التالي:

نسرين أمين

وكتبت الفنانة نسرين أمين: "يا حبيبتى بعد الشر عنك.. ألف مليون سلامة".

شيماء سيف

فيما علقت الفنانة شيماء سيف: "ياحبيبتى ألف سلامة عليكى بعد الشر عنك".

فريال يوسف

وكتبت الفنانة فريال يوسف: "ألف سلامة عليكي يا بدرية.. طمنينا عليكي".

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إسعاد يونس

وكتبت الفنانة إسعاد يونس: "ربنا يسلمك من كل شر يا بدارة"

أمينة

وعلقت المطربة أمينة: "ألف مليون سلامة عليكى يا قلبى يا بدارة".

كانت الفنانة منى فاروق، قد نشرت مقطع فيديو للفنانة بدرية طلبة، ظهرت خلاله وهي نائمة على السرير، وتتلقى المحاليل الطبية، في الوقت الذي يقوم فيه الماكيير الخاص بها بوضع المكياج، بعد أن قررت أن تتحامل على نفسها للمشاركة في عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش"، بموسم الرياض، خاصة أن اليوم الأربعاء يشهد أول عرض للمسرحية في الرياض.

وعلقت "فاروق"، على الفيديو قائلة: " عشان تعرفوا يا جماعة إحنا بنتعب قد إيه، الفنانة بدرية طلبة، تعبت جدًا، هي بتركب محاليل وتعبانة وجنبها واجعها والكلى تعبانة، وبتعمل ميك آب عشان عندها عرض".

وأضافت: " ألف سلامة على حضرتك ربنا يديكي الصحة يا أحلى بدرية في الدنيا وربنا يقومك بألف سلامة ياحبيبتي وربنا يحميكي ويحفظك من كل شر ويخليكي، اللي بيحبها يدعيلها وياريت تقدروا إحنا بنتعب قد إيه".

‏"لوكاندة الأوباش" من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وبدرية طلبة وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي‎.‎