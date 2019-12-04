صور| هاني شاكر يقدم وجب العزاء في شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

شارك الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي يقام بجوار منزل العائلة، بشارع الشيشيني بمحطة الطوابق في شارع فيصل.

وقد شهد العزاء انهيار نجله سيد بالبكاء، مع بداية انطلاق العزاء واستقبال المعزين.

ورحل "شعبان" عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور المئات من أقارب وجمهور المطرب الراحل، إضافة لعدد من الفنانين، منهم نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، والمطرب محمود الليثي، والمطرب عبدالباسط حمودة.

Advertisements

الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنًا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.