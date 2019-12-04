فنانة خليجية تكشف تعرضها للتهديد.. ما قصة التحرش وأشباه الرجال؟

تعرضت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نوراللتهديد من أحد الأشخاص بسبب “هارد ديسك” بحسب ما أعلنت من خلال حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

ونشرت لهذا صورة نصية جاء فيها: “الفنانة حلا نورا تتعرض للتهديد من أحد الأشخاص بسبب هارديسك. يا ترى شنو فيه هل هارديسك؟ ومنو هالشخص وشنو يعرف عنها؟ الموضوع حقيقة مو مسلسل. لتفاصيل قريبة تابعوني”. مع التعليق: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت لاحق نشرت نصاً آخر جاء فيه: “بنات لا تسكتون عن حقكم من أشباه الرجال المتحرشين واللي يهددون بالذات المرأة المتزوجة ويبي يهدم بيتها مع زوجها. أي بنت أي أم أي زوجة اي بنت مقبلة على الزواج، لا تسمحون لهم يعيشون الدور والقوة عليكم أشباه الرجال اللي يتعرضون لكم بالتحرش”.

وتابعت: “ترا قانون المرأة حافظ حقوقها كاملة مكملة. وفي سوشل ميديا تقدرون تخلونها قضية رأي عام. وصدقوني اللي يهدد ما يسوي شي وجبانواللي يهدد بذات بنت وبذات بنت متزوجة هذا شيطان نجس ومو رجل حرام يعيش وتسكتون عنه عشان لا يتمادى ويستمر بتهديداته لكل البنات الأوادم اللي يتعرض لهم”.

وأرفقت النص بالتعليق: “بس ما أقدر أقول شي أكثر وقريب بصارحكم وأقولكم كل اللي صار معاي وحسبي الله ونعم الوكيل والمحامي حسين بن شيبه تصرف بالموضوع بسرعه شكرآ له”. وهذا ما دفع الكثير من المتابعين إلى التساؤل حول حقيقة هذه التهديدات والتحرش وتفاصيل القضية.