فيديو.. حكيم يصل عزاء شعبان عبدالرحيم بسرداق الشيشيني

وصل النجم حكيم إلى سرداق عزاء الفنان شعبان عبدالرحيم، والمقام بحي الشيشيني، بمنطقة فيصل.

وكان الفنان شعبان عبدالرحيم توفى أمس بعد تعرضه لأزمة صحية، دخل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، عن عمر ناهز الـ 62 عامًا.

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يذكر أن آخر أعمال النجم الشعبي شعبان عبدالرحيم كليب بعنوان اللي مع ربنا، والذي حقق نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.