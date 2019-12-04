فتح باب تقديم الأفلام لمهرجان قابس سينما فن لدورة 2020

تنطلق الدورة الثانية لـمهرجان "قابس سينما فن" من 03 إلى 11 أبريل 2020 ،المهرجان الذي يعنى بالسينما المستقلة وفن الفيديو ويتضمن 3 أقسام في مسابقاته للأفلام العربية (مسابقة الأفلام الطويلة الوثائقية, مسابقة الأفلام الطويلة الروائية, مسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية).

وتتجه النظرة الفنية للمهرجان نحو سينما الشباب والعاكسة للواقع و يتواصل استقبال الأفلام إلى غاية يوم 25 ديسمبر 2019 ويتم التعرف أكثر على

شروط المشاركة و تقديم الأفلام عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.gabescinemafen.com

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و يذكر أن النسخة التأسيسية للمهرجان التي استقبلت أزيد عن 7000 مشهد للأفلام ومختلف الفعاليات, قدمت 50 فيلمًا بين أفلام المسابقات الرسمية والأقسام الموازية على غرار نافذة على السينما التونسية ونافذة على سينمات العالم وسينما الطفل في عدة فضاءات بولاية قابس.

علاوة على احتضانه لعروض الأفلام و المعارض والورشات و الماستر كلاس ,ينفتح مهرجان "قابس سينما فن" على مختلف فنون الفيديو، السينما التجريبية والواقع الافتراضي لخلق مساحة نقاش و تبادل حول هده الديناميكية الجديدة المعاصرة.



يشار إلى أن "قابس سينما فن" تأسس لدعم سينما المؤلف في العالم العربي بعيداً عن القيود والتوجيهات ليبحث عن مقاربات فنية مميزة تعكس التنوع والاختلاف في العالم والتي تمنح فرصة للجمهور لمشاهدة أفلام جادة ومغايرة يفتح في الوقت ذاته الأفق أمام الفنون الجديدة والمعاصرة المتعلقة بالفيديو بمختلف أصنافه.